Жительницу Донецка приговорили к 20 годам за попытку поджога здания суда

ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Жительницу Донецка приговорили к 20 годам заключения за попытку поджога здания суда и госизмену, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Источник: © РИА Новости

«Суд приговорил государственную изменницу из Донецка к 20 годам заключения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мария Гринь была задержана с поличным сотрудниками УФСБ «при попытке поджога административного здания Кировского межрайонного суда».

Кроме того, она установила контакт с представителями СБУ и передавала сведения о местах расположения подразделений ВС РФ.

«Принесла сюда ингредиенты. После того, как я все залила, я закрутила, сложила их (бутылки с зажигательной смесью — ред.) в схрон. Я возвращалась 13 июля, чтобы забрать часть бутылок, чтобы подпалить суд», — рассказала осужденная на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР.

В ходе следствия установлено, что Гринь планировала поджог по заданию украинской спецслужбы.

Южный окружной военный суд признал ее виновной в совершении преступлений по ст. 275, ст. 205.3, ч. 2 ст. 205.5, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК России.