Воронежские полицейские задержали подозреваемого в поджоге дома после ссоры в селе Хохол

Сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего жителя Семилукского района, которого подозревают в поджоге частного дома в селе Хохол. Преступление было совершено год назад — в феврале 2025 года, и все это время мужчина скрывался от правоохранителей.
По данным следствия, ночью 23 февраля 2025 года между подозреваемым и сыном 59-летней владелицы дома произошел конфликт во время застолья. Решив отомстить обидчику, мужчина пришел к его дому, облил строение горючей жидкостью и поджег. В результате домовладение было уничтожено.
После поджога фигурант скрывался, регулярно меняя места проживания в разных районах области, однако оперативникам удалось установить его местонахождение и задержать.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога. Сейчас он находится под стражей. Кроме того, выяснилось, что мужчине также предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в Кантемировском районе. Расследование продолжается.