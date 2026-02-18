Два жителя Гродно обманули 20 белорусов на 100 000 рублей, обещая дешевые туры. Подробности сообщает УВД Гродненского облисполкома.
Сотрудники управления по противодействию киберпреступности Гродненской области во взаимодействии с коллегами из Ленинского РОВД Следственного комитета задержали двоих жителей областного центра.
Удалось установить, что фигуранты в возрасте 36 и 37 лет в августе 2025 года в Instagram* создали аккаунты, связанные с продажей дешевых туристических путевок. После того, как гродненцы получали от клиентов предоплату, то переставали выходить на связь.
«Жертвами схемы стали более 20 граждан, а общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей», — сообщили в милиции.
В УВД отметили, что украденное фигуранты выводили через дропов и криптобиржу. Что касается выручки, то ее тратили на красивую жизнь: поездки за границу, аренду автомобилей. Следователи завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Гродненцам грозит до 12 лет лишения свободы.
* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.