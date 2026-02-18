На западе Украины взорвали здание военкомата

В Ивано-Франковской области Украины неизвестные подорвали здание Территориального центра комплектования. Об инциденте, произошедшем в городе Коломыя, сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, взрыв прогремел ночью, когда в здании никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как за несколько секунд до детонации от входа в военкомат убегают два человека.
Как отмечает SHOT, местные жители таким образом пытаются бороться с сотрудниками ТЦК, которые в этом регионе «известны как одни из самых бесчеловечных».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, здание получило повреждения фасада и остекления, а по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Сейчас правоохранители разыскивают причастных к подрыву. Информацию о произошедшем также подтвердили в пресс-службе Ивано-Франковского областного ТЦК.