На западе Украины взорвали здание военкомата

В городе Коломыя на западе Украины неизвестные подорвали здание военкомата (ТЦК). По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Пострадавших нет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Ивано-Франковской области Украины неизвестные подорвали здание Территориального центра комплектования. Об инциденте, произошедшем в городе Коломыя, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, взрыв прогремел ночью, когда в здании никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как за несколько секунд до детонации от входа в военкомат убегают два человека.

Как отмечает SHOT, местные жители таким образом пытаются бороться с сотрудниками ТЦК, которые в этом регионе «известны как одни из самых бесчеловечных».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, здание получило повреждения фасада и остекления, а по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Сейчас правоохранители разыскивают причастных к подрыву. Информацию о произошедшем также подтвердили в пресс-службе Ивано-Франковского областного ТЦК.