Убил и вынес тело по пакетам: в Омске будут судить 23-летнего омича

В Омске завершено расследование громкого дела об убийстве с расчлененкой.

Источник: Комсомольская правда

СУ СКР по Омской области заявило о завершении расследования громкого уголовного дела об убийстве с рачлененкой. Перед судом предстанет 23-летний ранее судимый омич. В ночь с 9 на 10 июля 2025 года он убил 25-летнего омича, тело вынес по пакетам на ближайшие помойки.

В заявлением об исчезновении сына в полицию обратилась его мать. Подозреваемого следствие установило быстро — им стал ранее неоднократно судимый 23-летний сосед без вести пропавшего.

Как установило следствие, он приревновал парня к своей сожительнице и схватился за нож. Убийство произошло в квартире обвиняемого в доме по улице Дианова.

«В ходе допроса он дал подробные показания и показал, где спрятал части тела, которые были обнаружены и изъяты во время следственных действий», — рассказали в СУ СКР.

Как установило следствие, в тот же день, 9 июля, он угрожал убить и свою сожительницу. А 1 апреля едва не набросился с ножом на еще одного знакомого.

Фигурант был задержан и во время расследования по решению суда находился в СИЗО. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

