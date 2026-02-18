Волгоградца приговорили к 7 годам «строгача» за тайник под капотом

Водителя, который направлялся на Hyundai Solaris в Саратов, полицейские остановили в октябре 2025 года в Красноармейском районе Саратовской области. Под капотом машины нашли тайник, в котором находилось 34 пакета с наркотиком «растительного происхождения» общим весом 105,6 грамма. Товар волгоградец планировал продать в Саратове.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Подсудимый признал вину частично. Его иномарку конфисковали и продали.
