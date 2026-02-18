В Перми судебные приставы взыскали компенсации за нарушение частной жизни

Ранее суд признал виновной сотрудницу станции скорой помощи, которая, используя свое служебное положение, передавала данные о умерших и их родственниках одному из местных ритуальных агентств. Фирма использовала эту информацию, чтобы быстрее прибывать на место трагедии и навязывать свои услуги.