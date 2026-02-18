Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми судебные приставы взыскали компенсации за нарушение частной жизни

Сотрудница скорой помощи передавала данные о умерших местному ритуальному агентству.

Источник: Комсомольская правда

В Перми судебные приставы добились выплаты компенсаций четырем жительницам за нарушение их неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Ранее суд признал виновной сотрудницу станции скорой помощи, которая, используя свое служебное положение, передавала данные о умерших и их родственниках одному из местных ритуальных агентств. Фирма использовала эту информацию, чтобы быстрее прибывать на место трагедии и навязывать свои услуги.

Помимо уголовного штрафа, медсестру обязали выплатить каждой потерпевшей по 100 тысяч рублей. Когда она не исполнила эти обязательства добровольно, приставы начали исполнительные производства.

В рамках этих процедур женщине ограничили выезд за границу, запретили распоряжаться своим земельным участком и арестовали банковские счета. В результате все компенсации были взысканы и переведены пострадавшим. Исполнительные производства завершены фактическим исполнением.