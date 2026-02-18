В Перми судебные приставы взыскали компенсации за нарушение частной жизни

В Перми судебные приставы добились выплаты компенсаций четырем жительницам за нарушение их неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.
Ранее суд признал виновной сотрудницу станции скорой помощи, которая, используя свое служебное положение, передавала данные о умерших и их родственниках одному из местных ритуальных агентств. Фирма использовала эту информацию, чтобы быстрее прибывать на место трагедии и навязывать свои услуги.
Помимо уголовного штрафа, медсестру обязали выплатить каждой потерпевшей по 100 тысяч рублей. Когда она не исполнила эти обязательства добровольно, приставы начали исполнительные производства.
В рамках этих процедур женщине ограничили выезд за границу, запретили распоряжаться своим земельным участком и арестовали банковские счета. В результате все компенсации были взысканы и переведены пострадавшим. Исполнительные производства завершены фактическим исполнением.