Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд удовлетворил иск об увольнении экс-главврача краевой больницы в Березниках за коррупцию

Ленинский райсуд Перми рассмотрел иск прокурора Пермского края об изменении основания увольнения руководителя медицинской организации.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о бывшем главном враче краевой больницы им. Вагнера в Березниках Руслане Кулакове. Как говорится в релизе прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что главврач заключил государственные контракты с индивидуальным предпринимателем, с которым он состоит в имущественных отношениях.

«Мер по урегулированию или предотвращению конфликта интересов должностное лицо не приняло, совершив коррупционное правонарушение, за которое законом предусмотрена ответственность в виде увольнения в связи с утратой доверия», — указывает прокуратура. По результатам рассмотрения представления надзорного органа, главврачу был внесен выговор, а затем трудовые отношения с ним были прекращены по решению работодателя.

Прокуратура обратилась в суд с иском об изменении оснований увольнения на «в связи с утратой доверия». 17 февраля требования надзорного органа были удовлетворены.