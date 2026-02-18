Суд удовлетворил иск об увольнении экс-главврача краевой больницы в Березниках за коррупцию

Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о бывшем главном враче краевой больницы им. Вагнера в Березниках Руслане Кулакове. Как говорится в релизе прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что главврач заключил государственные контракты с индивидуальным предпринимателем, с которым он состоит в имущественных отношениях.