Он живет один: в Челябинской области бывшая жена подготовила убийство экс-супруга ради денег

По версии следствия, она предложила своему сожителю убить бывшего мужа ради наживы. Женщина передала ему адрес, рассказала, где в квартире хранятся деньги, показала фотографию потерпевшего и подчеркнула, что он живет один и у него нет близких родственников. Более того — снабдила сообщника ножом.