Он живет один: в Челябинской области бывшая жена подготовила убийство экс-супруга ради денег

Громкое уголовное дело из Южного Урала дошло до суда. В прокуратуре Челябинской области утвердили обвинительное заключение в отношении двух сожителей из Сатки, которых обвиняют в разбое, убийстве из корыстных побуждений, краже и похищении паспорта.
По данным следствия, все началось в январе 2025 года в Златоусте. Женщина, находясь в гостях у бывшего мужа, узнала, что тот получил крупную сумму зарплаты. Дождавшись, пока мужчина уснет, она похитила из шкафа 320 тысяч рублей и скрылась.
Однако деньги вскоре вернули законному владельцу сотрудники полиции — после возбуждения уголовного дела о краже. Именно тогда, считают следователи, обвиняемая решила зайти еще дальше.
По версии следствия, она предложила своему сожителю убить бывшего мужа ради наживы. Женщина передала ему адрес, рассказала, где в квартире хранятся деньги, показала фотографию потерпевшего и подчеркнула, что он живет один и у него нет близких родственников. Более того — снабдила сообщника ножом.
Спустя короткое время мужчина приехал в Златоуст. Он ворвался в квартиру, избил хозяина, требуя отдать деньги. Получив отказ, нанес ему ножевые ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
После расправы злоумышленник похитил более 167 тысяч рублей, мобильный телефон и паспорт убитого.
Обвиняемых задержали практически сразу после совершения преступления. Сейчас они находятся под стражей.
Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу. Если вина будет доказана, фигурантам грозят длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.