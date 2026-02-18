350 тысяч по соцконтракту привели к уголовному делу в Воронежской области

В июле 2025 года она получила от государства субсидию в размере 350 тысяч рублей на развитие собственного дела. Однако в ходе проверки полицейские установили, что документы, поданные для получения выплаты, содержали недостоверные сведения о доходах гражданки. Это позволило ей получить деньги незаконно.