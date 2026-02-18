350 тысяч по соцконтракту привели к уголовному делу в Воронежской области

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) ОМВД России по Павловскому району выявили факт незаконного получения бюджетных средств. Под подозрение попала 36-летняя жительница райцентра. По версии оперативников, женщина оформила социальный контракт, заявив, что планирует заниматься обучением мастеров маникюра.
В июле 2025 года она получила от государства субсидию в размере 350 тысяч рублей на развитие собственного дела. Однако в ходе проверки полицейские установили, что документы, поданные для получения выплаты, содержали недостоверные сведения о доходах гражданки. Это позволило ей получить деньги незаконно.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.