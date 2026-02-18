Ричмонд
В РТ разбирают обрушившуюся кровлю, под завалами могут быть люди

ЧП произошло на складе в Зеленодольске.

Источник: Аргументы и факты

В Зеленодольске устраняют последствия обрушения кровли в одном из складских помещений. ЧП произошло днём 18 февраля.

По информации МЧС республики, в настоящее время к работам подключились кинологи с животными — под завалами могут находиться люди. Известно, что здания удалось самостоятельно эвакуироваться 29 человекам. В процессе эвакуации пострадала одна женщина, ей была оказана медицинская помощь. Площадь обрушения составила 540 квадратных метров.

Одной из причин обрушения кровли называют огромные скопления снега. Уровень снежного покрова в Татарстане превысил рекорд за последние 60 лет.