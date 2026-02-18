В РТ разбирают обрушившуюся кровлю, под завалами могут быть люди

По информации МЧС республики, в настоящее время к работам подключились кинологи с животными — под завалами могут находиться люди. Известно, что здания удалось самостоятельно эвакуироваться 29 человекам. В процессе эвакуации пострадала одна женщина, ей была оказана медицинская помощь. Площадь обрушения составила 540 квадратных метров.