В РТ разбирают обрушившуюся кровлю, под завалами могут быть люди

В Зеленодольске устраняют последствия обрушения кровли в одном из складских помещений. ЧП произошло днём 18 февраля.
По информации МЧС республики, в настоящее время к работам подключились кинологи с животными — под завалами могут находиться люди. Известно, что здания удалось самостоятельно эвакуироваться 29 человекам. В процессе эвакуации пострадала одна женщина, ей была оказана медицинская помощь. Площадь обрушения составила 540 квадратных метров.
Одной из причин обрушения кровли называют огромные скопления снега. Уровень снежного покрова в Татарстане превысил рекорд за последние 60 лет.