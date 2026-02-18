Рабочего насмерть придавило бетонной плитой на стройке в Мурино

Рабочий погиб на стройке в Мурино — на него рухнула бетонная плита. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ленобласти.
17 февраля рабочие монтировали железобетонные стойки. Во время работ произошла деформация или разрыв стропы грузоподъемного крана. В результате бетонная конструкция рухнула прямо на одного из рабочих. Мужчина получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия медиков.
— Следователи считают, что к трагедии привели нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Уголовное дело возбудили по статье, предусматривающей ответственность за нарушение этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, — отмечается в сообщении.
Сейчас на месте работают следователи, выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования предстоит установить, кто именно отвечал за безопасность на объекте и допустил роковую ошибку. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — до пяти лет лишения свободы.