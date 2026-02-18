Рабочего насмерть придавило бетонной плитой на стройке в Мурино

Сейчас на месте работают следователи, выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования предстоит установить, кто именно отвечал за безопасность на объекте и допустил роковую ошибку. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — до пяти лет лишения свободы.