В Башкирии девушка из-за ДТП лишилась почки

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в августе прошлого года водитель за рулем «Рено СР» на автодороге Толбазы — Красноусольский выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной марки «Ниссан Альмера», в которой находилась 18-летняя пассажирка.
Девушке в аварии был причинен тяжкий вред — она лишилась почки.
Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направили в Гафурийский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
Ранее студент, устроивший смертельное ДТП с гибелью женщины, отделался «условкой».