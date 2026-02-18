Ричмонд
В Башкирии девушка из-за ДТП лишилась почки

В Аургазинском районе перед судом предстанет 29-летний мужчина, обвиняемый в ДТП с тяжкими последствиями.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в августе прошлого года водитель за рулем «Рено СР» на автодороге Толбазы — Красноусольский выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной марки «Ниссан Альмера», в которой находилась 18-летняя пассажирка.

Девушке в аварии был причинен тяжкий вред — она лишилась почки.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направили в Гафурийский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Ранее студент, устроивший смертельное ДТП с гибелью женщины, отделался «условкой».