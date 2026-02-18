Ричмонд
«Ушла из дома и скрывается от родных»: в Шелехове начались поиски 15-летней школьницы

В Шелехове разыскивают 15-летнюю Анну Кулик.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелехове начались поиски 15-летнего подростка. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, с заявлением о розыске обратилась мать Анны Кулик.

— Женщина рассказала, что ее дочь несколько дней назад ушла из дома, который находится в 20-м квартале. С тех пор она не вернулась, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Известно, что школьница намеренно скрывается от родных и предположительно находится в Иркутске или Ангарске.

Девочку можно узнать по следующим приметам: на вид ей 16−17 лет, ростом около 160 сантиметров. Волосы у Анны темные, до плеч. В день пропажи была в черном пуховике и кроссовках. Особая примета — в носу есть пирсинг.