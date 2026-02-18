Мошенник из Волгограда поплатился свободой за обман парикмахера

Волгоградский областной суд ужесточил наказание для местного жителя, который мошенническим путем похитил значительную сумму денег у девушки. Мужчина обманывал её, обещая выгодно купить технику Apple, но на самом деле никаких покупок не планировал, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
История началась в 2022 году в одном из барбершопов Волгограда. 26-летний Егор У. был частым клиентом и познакомился там с парикмахером. Он быстро наладил с девушкой доверительные отношения, что, как выяснилось позже, было частью его преступного плана. Егор придумал схему: он предложил девушке вложиться в покупку техники Apple для последующей перепродажи и получения прибыли. При этом, как установил суд, он изначально не собирался ничего приобретать, а просто хотел присвоить её деньги. В период с 31 января по 12 февраля 2023 года Егору У. удалось похитить у потерпевшей в общей сложности 519 400 рублей. При этом 300 000 рублей из этой суммы девушка специально взяла в кредит.
На суде Егор У. полностью признал свою вину. Кировский районный суд изначально приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. Однако прокурор не согласился с таким мягким приговором и обжаловал его. В результате суд изменил приговор первой инстанции, исключив условное наказание. Теперь Егору У. придется отбыть 2 года и 20 дней в исправительной колонии общего режима.