Мошенник из Волгограда поплатился свободой за обман парикмахера

История началась в 2022 году в одном из барбершопов Волгограда. 26-летний Егор У. был частым клиентом и познакомился там с парикмахером. Он быстро наладил с девушкой доверительные отношения, что, как выяснилось позже, было частью его преступного плана. Егор придумал схему: он предложил девушке вложиться в покупку техники Apple для последующей перепродажи и получения прибыли. При этом, как установил суд, он изначально не собирался ничего приобретать, а просто хотел присвоить её деньги. В период с 31 января по 12 февраля 2023 года Егору У. удалось похитить у потерпевшей в общей сложности 519 400 рублей. При этом 300 000 рублей из этой суммы девушка специально взяла в кредит.