Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе М-4 в Ростовской области

Количество пострадавших в ДТП на трассе М-4 в Ростовской области выросло до пяти человек. Эту информацию 18 февраля подтвердили в пресс-службе донского минздрава.
— По информации, поступившей ранее, пять человек госпитализированы. Один пострадавший находится в реанимации, четверо — в состоянии средней степени тяжести, — прокомментировали в министерстве.
Напомним, авария произошшла утром на участке трассы М-4 в Миллеровском районе. По предварительным данным полиции, 39-летний водитель автобуса «Ютонг», следовавшего по маршруту Москва — Стаханов, не выдержал безопасную дистанцию с попутным грузовиком, в составке которого был полуприцеп-цистерна. В салоне автобуса находились 18 человек.
Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники прокуратуры. Следователи завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
