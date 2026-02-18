Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе М-4 в Ростовской области

Напомним, авария произошшла утром на участке трассы М-4 в Миллеровском районе. По предварительным данным полиции, 39-летний водитель автобуса «Ютонг», следовавшего по маршруту Москва — Стаханов, не выдержал безопасную дистанцию с попутным грузовиком, в составке которого был полуприцеп-цистерна. В салоне автобуса находились 18 человек.