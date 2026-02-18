Ричмонд
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе М-4 в Ростовской области

Число пострадавших в ДТП с автобусом на донской трассе выросло до пяти человек.

Источник: Комсомольская правда

Количество пострадавших в ДТП на трассе М-4 в Ростовской области выросло до пяти человек. Эту информацию 18 февраля подтвердили в пресс-службе донского минздрава.

— По информации, поступившей ранее, пять человек госпитализированы. Один пострадавший находится в реанимации, четверо — в состоянии средней степени тяжести, — прокомментировали в министерстве.

Напомним, авария произошшла утром на участке трассы М-4 в Миллеровском районе. По предварительным данным полиции, 39-летний водитель автобуса «Ютонг», следовавшего по маршруту Москва — Стаханов, не выдержал безопасную дистанцию с попутным грузовиком, в составке которого был полуприцеп-цистерна. В салоне автобуса находились 18 человек.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники прокуратуры. Следователи завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

