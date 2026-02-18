Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бугульме 51-летняя женщина отравилась газом в собственной квартире

Пострадавшая от госпитализации отказалась.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане с начала года произошло 100 инцидентов, связанных с газовым оборудованием, и 24 случая отравления газом. Почти половина пострадавших приходится на Бугульминский район, где каждый третий инцидент в республике зафиксирован именно здесь.

В Бугульме 51-летняя женщина отравилась газом в собственной квартире, но от госпитализации отказалась. Проверка после происшествия нарушений не выявила, однако газовую колонку отключили до получения акта проверки дымоходов.

В Казани на улице Авангардной газоснабжение приостановили в 15 квартирах из-за обнаруженной утечки. Специалисты проведут ремонтные работы и восстановят подачу ресурса. Госжилинспекция региона начала проверку всех инцидентов для предотвращения новых случаев отравлений и аварийных ситуаций в жилом фонде республики.

Напомним, в Татарстане кубометр газа подорожал почти на рубль. Стоимость в 2026-м году выросла дважды.