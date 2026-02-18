В Приднестровье вымогатели похитили девушку криптобизнесмена, чтобы обменять ее на деньги: Парень отдал престуникам 25 тысяч долларов

Приднестровские вымогатели взяли в заложники девушку криптобизнесмена и забрали у него 425 тысяч приднестровских рублей (около 450 тысяч леев).
Крипто-вымогатели избили парня и перевели почти 12 тысяч долларов с его крипто-кошелька на свой. Потом вломились в его квартиру и поехали к его маме. Мама отдала ещё 13 тысяч долларов, чтобы сына отпустили.
Вымогателей уже задержали, каждому светит по 15 лет лишения свободы, сообщает МВД.
Появились новые подробности этого дела. Парень, ставший жертвой нападения, занимался онлайн-продажами. Часть заработанных денег держал на Qiwi-кошельке. Преступников (их было 5 — троих уже задержали) на парня кто-то навёл. Кто — следствие пока выясняет.
Нападение произошло вечером, в Бендерах. Всё выглядело как кадры из 90-х: дорогу машине парня перекрыли двумя авто. Бандиты вытащили его наружу и начали избивать. С парнем ехала девушка — её взяли в заложники и пересадили в машину преступников.
Под угрозой расправы, пострадавшего заставили записать видео, где он «признаётся» в том, что якобы руководит онлайн-магазином наркотиков. Это должно было стать рычагом давления, чтобы он не обратился в милицию.
Милиция уже проверила: никакого магазина, конечно, не существовало.
Что известно о задержанных преступниках:
Дмитрий, 1984 г.р. — пять судимостей, первый срок получил в 15 лет.
Владислав, 1977 г.р. — состоит на учёте УДО, имеет три судимости.
Роман, 1998 г.р. — ранее не судим.
Два других участника ОПГ скрываются, предположительно в Молдове. Был ли этот парень единственной жертвой группировки — правоохранители еще выясняют.
Подобная организованная преступная группа с чётким распределением ролей последний раз действовала в Приднестровье 10 лет назад.