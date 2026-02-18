Ричмонд
В Ростове полиция задержала посетителя притона, на которого жаловались местные жители

В Ростове задержали посетителя притона с 1,35 грамма запрещенного вещества.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полицейские задержали мужчину, подозреваемого в причастности к деятельности наркопритона, на который ранее жаловались местные жители. Инцидент произошел в Первомайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Внимание правоохранителей привлек 41-летний местный житель, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции № 6 для разбирательства. И там у него обнаружили сверток с веществом светлого цвета. Проведенное исследование показало, что это было наркотическое вещество.

В отношении ростовчанина было возбуждено уголовное дело.