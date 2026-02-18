Пять рыбаков застряли на отколовшейся льдине в Финском заливе в Ленобласти

18 февраля пять рыбаков-любителей застряли на отколовшейся льдине в Финском заливе в Ленобласти. Они оказались от берега на расстоянии одного километра. Из-за образовавшейся трещины любители подледной ловли не смогли самостоятельно вернутся на большую землю, поэтому попросили о помощи спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.
— На место происшествия направили поисково-спасательное подразделение «Берег» на судне на воздушной подушке. Эвакуацию провели успешно, — уточнили в ведомстве.
Но еще один инцидент произошел во Всеволожском районе, где под лед Невы в Морозовском городском поселении провалился мужчина. На вызов отправились сотрудники поисково-спасательного подразделения из Шлиссельбурга. Информация о его состоянии пока уточняется.
А пока в ГУ МЧС России по Ленобласти напомнили, что выходить на лед во время неустойчивой температуры крайне опасно. Местных жителей призвали не рисковать своей жизнью и здоровьем.