Пять рыбаков застряли на отколовшейся льдине в Финском заливе в Ленобласти

18 февраля пять рыбаков-любителей застряли на отколовшейся льдине в Финском заливе в Ленобласти. Они оказались от берега на расстоянии одного километра. Из-за образовавшейся трещины любители подледной ловли не смогли самостоятельно вернутся на большую землю, поэтому попросили о помощи спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.