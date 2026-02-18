Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Москве отказал в УДО бывшему министру культуры Крыма

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Люблинский районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего министра культуры Крыма Веры (Арины) Новосельской, осужденной за получение взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«В ходатайстве об условно-досрочном освобождении отказать», — сказал судья.

Экс-чиновница обратилась с прошением об УДО в январе.

Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года приговорил её к 10 годам колонии по делу о получении взятки в 25 миллионов рублей. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Ее арестовали в Москве 19 ноября 2021 года, вскоре глава Крыма Сергей Аксенов освободил Новосельскую от занимаемой должности.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше