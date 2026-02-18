Суд в Москве отказал в УДО бывшему министру культуры Крыма

«В ходатайстве об условно-досрочном освобождении отказать», — сказал судья.
Экс-чиновница обратилась с прошением об УДО в январе.
Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года приговорил её к 10 годам колонии по делу о получении взятки в 25 миллионов рублей. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до восьми лет лишения свободы.
По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Ее арестовали в Москве 19 ноября 2021 года, вскоре глава Крыма Сергей Аксенов освободил Новосельскую от занимаемой должности.