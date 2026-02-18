Прокуратура прокомментировала инцидент с возгоранием омской высотки

Днем 18 февраля в квартире многоэтажки в мкрн Кузьминки вспыхнул огонь. Сотрудники омского ГУ МЧС оперативно локализовали пламя. В региональной прокуратуре уточнили, что в результате инцидента никто из жильцов не пострадал, люди успели покинуть здание до приезда пожарных.