Прокуратура прокомментировала инцидент с возгоранием омской высотки

Днем 18 февраля в квартире многоэтажки в мкрн Кузьминки вспыхнул огонь. Сотрудники омского ГУ МЧС оперативно локализовали пламя. В региональной прокуратуре уточнили, что в результате инцидента никто из жильцов не пострадал, люди успели покинуть здание до приезда пожарных.
Действия экстренных служб на месте инцидента координировал лично прокурор Кировского округа города. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Окончательные выводы специалисты сделают после завершения пожарно-технической экспертизы.
«По факту происшествия организована проверка соблюдения жилищного законодательства при содержании и обслуживании имущества многоквартирного дома, а также о нарушении законодательства о пожарной безопасности в деятельности ООО УК “Кристалл”, — рассказали в надзорном ведомстве.
По итогам разбирательств при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
