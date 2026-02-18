Онлайн-площадки предлагали к продаже книги из экстремистского списка

В Беларуси прокуроры в целях предупреждения экстремистской деятельности постоянно мониторят СМИ и интернет, изучают, какую книжную, сувенирную и иную продукцию предлагают торговые площадки. В 2025 году было вынесено 34 предписания по поводу изданий, имеющих признаки экстремизма.
«Уже в 2026 году прокуратура Советского района Минска выявила факт реализации в одном из белорусских интернет-магазинов книги Гейнца Гудериана “Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска Германии во Второй мировой войне 1939−1945”, — сообщили в прокуратуре Минска.
Данная книга в ноябре 2025 года судом Заводского района Минска признана экстремистской и включена в Республиканский список экстремистских материалов.
Кроме того, в ходе мониторинга интернета прокуратура Заводского района Минска выявила, что один из индивидуальных предпринимателей предлагал к свободной реализации неограниченному кругу лиц книги Майка Омера «Внутри убийцы» и «Заживо в темноте». Они также включены в Беларуси в список печатных изданий, которые способны нанести вред национальным интересам страны, сообщили в прокуратуре Минска.
Тот же продавец предлагал к свободной реализации книги Райнера Цительмана «Гитлер. Мировоззрение революционера», Вильгельма фон Лееба и Франца Гальдера «Ленинградский “Блицкриг” 1941−1942», которые судом внесены в Республиканский список экстремистских материалов, отметили прокуроры.
Прокуратура потребовала убрать с онлайн-площадок данные издания, которые признаны в Беларуси экстремистскими и запрещены к продаже.