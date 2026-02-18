Онлайн-площадки предлагали к продаже книги из экстремистского списка

Кроме того, в ходе мониторинга интернета прокуратура Заводского района Минска выявила, что один из индивидуальных предпринимателей предлагал к свободной реализации неограниченному кругу лиц книги Майка Омера «Внутри убийцы» и «Заживо в темноте». Они также включены в Беларуси в список печатных изданий, которые способны нанести вред национальным интересам страны, сообщили в прокуратуре Минска.