В Самаре мужчине на голову упала ледяная глыба с 12-го этажа

Ледяная глыба рухнула на голову жителю Самары с 12-го этажа. 39-летний мужчина вышел подышать воздухом и получил ушиб мозга с кровоизлиянием. Пострадавший в больнице.

Источник: РИА "Новости"

В Самаре местный житель получил серьезные травмы после того, как на него рухнула глыба льда у подъезда многоквартирного дома. Пострадавшего госпитализировали с ушибом головного мозга, пишет телеграм-канал SHOT.

По данным канала, 39-летний мужчина вышел на улицу поздним вечером, и там на него с высоты 12-го этажа упала масса снега и наледи, сорвавшаяся с балкона.
Несмотря на полученный удар, пострадавший смог самостоятельно подняться в квартиру и вызвать бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга с кровоизлиянием. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.
В прокуратуре Самарской области сообщили, что по факту инцидента проводится проверка соблюдения федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по результатам которой будут приняты меры реагирования.