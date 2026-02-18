В Самаре мужчине на голову упала ледяная глыба с 12-го этажа

По данным канала, 39-летний мужчина вышел на улицу поздним вечером, и там на него с высоты 12-го этажа упала масса снега и наледи, сорвавшаяся с балкона.

Несмотря на полученный удар, пострадавший смог самостоятельно подняться в квартиру и вызвать бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга с кровоизлиянием. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.

В прокуратуре Самарской области сообщили, что по факту инцидента проводится проверка соблюдения федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по результатам которой будут приняты меры реагирования.