За незаконный въезд в Россию под Волгоградом задержали иностранца

В Волжском Волгоградской области полицейские и сотрудники ФСБ задержали иностранца, который уже однажды был выдворен из России. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. Мужчина из Узбекистана, которому сейчас 29 лет, снова попытался попасть в страну, несмотря на действующий запрет.
В 2024 году суд постановил выдворить гражданина за пределы страны и запретил ему въезд на целых пять лет. После этого решения он вернулся на родину. Но, видимо, не смирился с запретом. Там он сменил паспорт, надеясь, что новый документ поможет ему обойти систему. Уже в мае 2025 года мужчина снова приехал в Россию. При прохождении пограничного контроля он намеренно скрыл, что ему запрещен въезд. Он предъявил пограничнику новый паспорт, пытаясь ввести его в заблуждение.
Однако его хитрость раскрыли. По материалам проверки, следователи возбудили уголовное дело. Сейчас задержанного поместили в Центр временного содержания.