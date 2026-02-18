Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За незаконный въезд в Россию под Волгоградом задержали иностранца

После выдворения из страны мужчина сменил паспорт и попытался обмануть пограничников.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском Волгоградской области полицейские и сотрудники ФСБ задержали иностранца, который уже однажды был выдворен из России. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. Мужчина из Узбекистана, которому сейчас 29 лет, снова попытался попасть в страну, несмотря на действующий запрет.

В 2024 году суд постановил выдворить гражданина за пределы страны и запретил ему въезд на целых пять лет. После этого решения он вернулся на родину. Но, видимо, не смирился с запретом. Там он сменил паспорт, надеясь, что новый документ поможет ему обойти систему. Уже в мае 2025 года мужчина снова приехал в Россию. При прохождении пограничного контроля он намеренно скрыл, что ему запрещен въезд. Он предъявил пограничнику новый паспорт, пытаясь ввести его в заблуждение.

Однако его хитрость раскрыли. По материалам проверки, следователи возбудили уголовное дело. Сейчас задержанного поместили в Центр временного содержания.