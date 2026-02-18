За незаконный въезд в Россию под Волгоградом задержали иностранца

В 2024 году суд постановил выдворить гражданина за пределы страны и запретил ему въезд на целых пять лет. После этого решения он вернулся на родину. Но, видимо, не смирился с запретом. Там он сменил паспорт, надеясь, что новый документ поможет ему обойти систему. Уже в мае 2025 года мужчина снова приехал в Россию. При прохождении пограничного контроля он намеренно скрыл, что ему запрещен въезд. Он предъявил пограничнику новый паспорт, пытаясь ввести его в заблуждение.