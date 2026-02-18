В Воронежской области сотрудника сахарного завода ударило током

12 февраля с 45-летним работником АО «Елань-Коленовский сахарный завод» произошел несчастный случай.
— Наладчика оборудования в производстве пищевой продукции при ремонте оборудования ударило электрическим током, из-за чего он получил термический ожог пламенем вольтовой дуги, — уточнил заместитель руководителя Госинспекции труда в Воронежской области Александр Бородихин.
Полученные повреждения врачи оценили, как тяжелые.
— Гострудинспекция ведет расследование и устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, — подытожил Александр Бородихин.