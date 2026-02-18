Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске 68-летний пассажир устроил дебош при посадке в самолет

Мужчина из Петропавловска-Камчатского грубо выражался нецензурной бранью.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 68-летний пассажир устроил дебош при посадке в самолет. Как рассказали КП-Иркутск в транспортной полиции, дежурным поступило сообщение, что на стоянку воздушного судна рейсом «Иркутск — Хабаровск» требуется наряд правоохранителей.

— Сотрудники выяснили, что мужчина из Петропавловска-Камчатского при посадке в самолет грубо выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров, а на замечания экипажа не реагировал, — пояснили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

В связи с этим дебоширу было отказано в авиаперелете. Также в отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеилимском районе прокуратура защитила права многодетной семьи. У женщины не было регистрации по месту жительства, поэтому она не смогла оформить материнский капитал.