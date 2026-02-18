В Иркутске 68-летний пассажир устроил дебош при посадке в самолет. Как рассказали КП-Иркутск в транспортной полиции, дежурным поступило сообщение, что на стоянку воздушного судна рейсом «Иркутск — Хабаровск» требуется наряд правоохранителей.
— Сотрудники выяснили, что мужчина из Петропавловска-Камчатского при посадке в самолет грубо выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров, а на замечания экипажа не реагировал, — пояснили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В связи с этим дебоширу было отказано в авиаперелете. Также в отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
