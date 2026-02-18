Один человек погиб и не менее шести пострадали при стрельбе в Ереване

В Ереване в административном районе Ачапняк произошла стрельба, в результате которой пострадали 10 человек. Все они госпитализированы с огнестрельными ранениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал криминальной хроники Shamshyan.com.
Минздрав республики предварительно сообщает о семи госпитализированных. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое, еще троих — как тяжелое. Один человек скончался.
Сообщение о перестрелке на улице Абеляна поступило в полицию около 15:00 мск. На место происшествия экстренно прибыл заместитель министра внутренних дел Армении Камо Цуцулян.
По информации Shamshyan, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следователи обнаружили на месте ЧП автоматные и пистолетные гильзы, нож, а также следы крови. Полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия для установления всех участников конфликта.