Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб и не менее шести пострадали при стрельбе в Ереване

В Ереване на улице Абеляна произошла перестрелка. Минздрав Армении сообщает об одном погибшем, а еще трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Ереване в административном районе Ачапняк произошла стрельба, в результате которой пострадали 10 человек. Все они госпитализированы с огнестрельными ранениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал криминальной хроники Shamshyan.com.

Минздрав республики предварительно сообщает о семи госпитализированных. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое, еще троих — как тяжелое. Один человек скончался.

Сообщение о перестрелке на улице Абеляна поступило в полицию около 15:00 мск. На место происшествия экстренно прибыл заместитель министра внутренних дел Армении Камо Цуцулян.

По информации Shamshyan, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следователи обнаружили на месте ЧП автоматные и пистолетные гильзы, нож, а также следы крови. Полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия для установления всех участников конфликта.