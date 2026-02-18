МЧС: в зону риска во время паводков могут попасть 60 районов

«Согласно прогнозам и многолетним наблюдениям, при негативном сценарии развития событий в зону риска могут попасть населенные пункты, садовые товарищества и участки дорог в 60 районах страны, расположенных в бассейнах крупных рек», — отметили в МЧС.
Спасатели при этом уже определили потенциально опасные участки на реках, где могут быть заторы из-за ледяных глыб. Также ведомство заранее сформировало специальные сводные отряды для оперативного реагирования на паводки. В каждый отряд входит не менее 30 человек. Выделена необходимая техника.
Особое внимание уделили транспортной доступности районов вероятного подтопления. Например, на совещании озвучено, что в распоряжении Пинского центра республиканского отряда спецназначения «ЗУБР» есть уникальная понтонно-мостовая служба. Она в состоянии в кратчайший срок наводить наплавной мост длиной 267 метров (грузоподъемность до 20 тонн) или же мост длиной 186 метров (для тяжелой техники до 60 тонн).
Также можно организовать паромные переправы грузоподъемностью 40, 50 и 60 тонн.