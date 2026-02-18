МЧС: в зону риска во время паводков могут попасть 60 районов

Спасатели при этом уже определили потенциально опасные участки на реках, где могут быть заторы из-за ледяных глыб. Также ведомство заранее сформировало специальные сводные отряды для оперативного реагирования на паводки. В каждый отряд входит не менее 30 человек. Выделена необходимая техника.