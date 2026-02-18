Экс-замгубернатора Дона Гончаров заявил о невиновности всех участников дела

Дело рассматривается Октябрьским районным судом Ростова-на-Дону. Как ранее писал «Ъ-Ростов», экс-чиновникам регионального правительства Виктору Гончарову, Константину Рачаловскому и Ольге Горбачевой, а также бывшему владельцу ГК «Евродон» Вадиму Ванееву в зависимости от их роли предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286, максимальное наказание — до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до 3 лет) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.).