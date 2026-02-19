Кто ответит? Дети получают травмы и погибают под снежными завалами

Обильные снегопады по всей стране не только вызвали пробки на дорогах, но и создали опасные ситуации на тротуарах и во дворах. Снежные глыбы падают с крыш, а под завалами оказываются люди. Только в Пермском крае за один день так пострадали два ребёнка, один из которых до сих пор в больнице. А в ХМАО под завалом погиб подросток. Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.
Три случая за один день.
Зима 2025−2026 стала необычной для большинства регионов. Начало декабря выдалось аномально бесснежным, а потом стихия буквально завалила города на Урале и в Сибири. Дорожные и коммунальные службы не справлялись с объёмом работ, а дороги и дворы быстро стали непроходимыми. Но снег копился не только на земле, но и на козырьках и крышах.
За один день в Пермском крае произошло три случая падения снега на людей. Одним из пострадавших стал 4-летний ребёнок. Мальчика завалило снегом, который упал с крыши дома в Чусовом. Ребёнок сломал спину и ногу, он проходит лечение в детской краевой больнице.
«В данный момент ребёнок находится в стабильном состоянии под наблюдением специалистов, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали сайту perm.aif.ru в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Ещё два случая произошли в Перми. Снег сошёл с крыш на улицах Писарева и Чердынская. Пострадали ребёнок и женщина. Им оказана медицинская помощь.
По факту инцидентов Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовные дела по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Расследования на контроль взяла прокуратура.
Сотни людей с лопатами.
Но не всегда после падения снега люди могут выбраться из-под завала самостоятельно. 14 февраля в Лянторе (ХМАО) с крыши хоккейного корта упал снег. Под завалом оказались пятеро детей. Чтобы вытащить детей к зданию пришли сотни людей с лопатами. Совместно с экстренными службами ребят откопали, но один из подростков был уже в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось.
От подобной трагедии подростков из Пермского края спас прохожий. Мужчина увидел, как на детей падает снег с заброшенного здания. Он бросился к ним на помощь и смог быстро вытащить их. Мальчики получили травмы и были доставлены в больницу.
«Это результат общего бездействия. Одни не почистили, другие не доглядели, а пострадали дети. Мы каждый год снег видим и никак не можем к нему подготовиться!» — возмущается пользовательница Сети Анастасия.
А вот на Камчатке из снежного плена доставать пришлось даже врача. Мужчина шёл на работу, но провалился в сугроб. Выбраться самостоятельно медик не смог и вызвал экстренные службы.
Кто будет чистить?
Рекордная снежная зима привела к проблемам и на дорогах, и на тротуарах, и на крышах. Но одной из проблем качественной уборки становится отсутствие кадров. В некоторых регионах зарплату дворникам подняли до 60 тысяч рублей, но чистить города по-прежнему некому.
«Вижу, как непросто сейчас приходится и водителям, и пешеходам. Этот зимний период уже стал рекордным за 60 лет по количеству осадков, что стало также серьезным вызовом для всех нас», — написал глава Перми Эдуард Соснин в своём телеграм-канале.
Во второй же половине февраля синоптики ожидают продолжение обильных снегопадов на территории центральной и европейской России.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что жительнице Пермского края пришлось полгода доказывать в суде, что на неё упал снег с крыши. Женщину не хотели признавать пострадавшей.