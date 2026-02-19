Кто ответит? Дети получают травмы и погибают под снежными завалами

Обильные снегопады по всей стране не только вызвали пробки на дорогах, но и создали опасные ситуации на тротуарах и во дворах. Снежные глыбы падают с крыш, а под завалами оказываются люди. Только в Пермском крае за один день так пострадали два ребёнка, один из которых до сих пор в больнице. А в ХМАО под завалом погиб подросток. Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.