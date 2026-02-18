«Французское» вино из Молдовы: Отечественная компания экспортировала продукцию под чужой торговой маркой в США на сумму 5 миллионов леев

Пограничная полиция Молдовы и прокуроры PCCOCS раскрыли масштабную схему нарушения авторских прав, связанную с незаконным использованием известного французского бренда при производстве и экспорте вина.
Начиная с 2020 года, одна из отечественных компаний поставляла продукцию под чужой торговой маркой в США, нанеся ущерб, который оценивается примерно в 5 000 000 леев.
Расследование началось после того, как законный владелец бренда из Франции обнаружил подделку и обратился к властям. Каналы Интерпола и Европола задействовали молдавских правоохранителей. Следствие установило, что компания из Молдовы не вела никаких переговоров и не получала прав на использование этой международно защищенной марки.
В ходе совместной операции полиция и прокуроры провели серию обысков. Следственные мероприятия прошли в домах и автомобилях руководителей и сотрудников фирмы, а также непосредственно на производстве и в офисах компании в Кишиневе и на винодельческом заводе за пределами столицы. В ходе обысков правоохранители изъяли доказательства, которые лягут в основу уголовного дела: образцы упаковки и этикеток, нарушающих авторские права, контракты, инвойсы и цифровые носители информации.
На данный момент экспортные операции данной компании в США приостановлены до выяснения всех обстоятельств. Уголовное дело находится под контролем прокуроров PCCOCS, при этом в ведомстве подчеркивают, что все фигуранты расследования пользуются презумпцией невиновности до вынесения судебного решения. Пограничная полиция подтвердила свою готовность жестко пресекать любые формы трансграничной преступности и обеспечивать безопасность экономических интересов на государственной границе.
