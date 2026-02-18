«Французское» вино из Молдовы: Отечественная компания экспортировала продукцию под чужой торговой маркой в США на сумму 5 миллионов леев

В ходе совместной операции полиция и прокуроры провели серию обысков. Следственные мероприятия прошли в домах и автомобилях руководителей и сотрудников фирмы, а также непосредственно на производстве и в офисах компании в Кишиневе и на винодельческом заводе за пределами столицы. В ходе обысков правоохранители изъяли доказательства, которые лягут в основу уголовного дела: образцы упаковки и этикеток, нарушающих авторские права, контракты, инвойсы и цифровые носители информации.