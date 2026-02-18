Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани женщина‑водитель пострадала после схода снега с балкона на автомобиль

В Московском районе Казани женщина‑водитель получила травмы после того, как на ее автомобиль упал снег с козырька балкона. Об этом сообщили в администрации района.

«Сегодня в Московском районе произошел сход снега с самодельного козырька балкона на стоящую под ним машину. К сожалению, пострадала женщина за рулем автомобиля. Желаем ей скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

В районной администрации напомнили, что если за состояние крыши дома отвечает управляющая компания, то за самовольно остекленные балконы, установленные жильцами козырьки и кондиционеры несут ответственность сами собственники. Для очистки конструкций советуют привлекать специализированные организации или консультироваться с управляющей компанией.