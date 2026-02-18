В Казани женщина‑водитель пострадала после схода снега с балкона на автомобиль

В районной администрации напомнили, что если за состояние крыши дома отвечает управляющая компания, то за самовольно остекленные балконы, установленные жильцами козырьки и кондиционеры несут ответственность сами собственники. Для очистки конструкций советуют привлекать специализированные организации или консультироваться с управляющей компанией.