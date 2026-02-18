Гражданина Молдавии обвиняют в попытке взорвать поезд в Польше

«Двадцатипятилетнему гражданину Молдавии, который на станции в Пулавах включил ручной тормоз в вагонах поезда, перевозившего легковоспламеняющиеся материалы, предъявлены обвинения. Его действия могли привести к взрыву, угрожавшему жизни многих людей и имуществу», — говорится в сообщении.
Поясняется, что гражданин Молдавии Антон Б. по данным следствия включил ручной тормоз в вагонах поезда, перевозившего нефть из Щецина в Дорохуск. Он был задержан на вокзале в Пулавах.
При задержании полицейские обнаружили у него сумку с мобильными телефонами, сим-картами и различными документами.
Прокуратура уже направила в суд ходатайство о применении в отношении задержанного меры пресечения в виде ареста.