В Бурятии пьяный водитель пытался откупиться лошадью от инспекторов ДПС

Мужчина завел машину и попытался скрыться, но его поймали уже через три метра. От прохождения медосвидетельствования нарушитель отказался. Когда инспекторы начали составлять протокол, мужчина решил предложить полицейским несколько килограммов конины, а затем повысил ставки и предложил забрать живую лошадь.