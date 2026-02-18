В Бурятии пьяный водитель пытался откупиться лошадью от инспекторов ДПС

В Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который попытался дать взятку сотрудникам Госавтоинспекции. Чтобы избежать наказания за пьяную езду, мужчина предложил полицейским сначала мясо, а затем и живого коня. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Экипаж ДПС остановил внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в Курумканском районе на трассе «Могойто — Аргада». Пока инспекторы оформляли на водителя протокол за непристегнутый ремень в патрульной машине, инициативу перехватил его нетрезвый пассажир.
Мужчина завел машину и попытался скрыться, но его поймали уже через три метра. От прохождения медосвидетельствования нарушитель отказался. Когда инспекторы начали составлять протокол, мужчина решил предложить полицейским несколько килограммов конины, а затем повысил ставки и предложил забрать живую лошадь.
Сотрудни ДПС сообщили о попытке подкупа в дежурную часть. Информация о случившемся была передана в Следственный комитет, где в отношении 39-летнего мужчины уже возбудили уголовное дело. На время следствия фигурант находится под подпиской о невыезде.