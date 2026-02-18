Ричмонд
В Петрозаводске иномарку после ДТП выбросило на тротуар, четыре человека пострадали

В центре Петрозаводска Mazda вылетела на тротуар, где находились люди. По данным МВД, в аварии пострадали три пешехода и пассажирка одного из автомобилей. На месте работают экстренные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Серьезная авария с пострадавшими произошла сегодня днем в центре Петрозаводска. На пересечении улицы Правды и проспекта Александра Невского столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего одна из машин вылетела в пешеходную зону.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, авария произошла с автомобилями Mazda и Skoda. За рулем первой иномарки находился 19-летний водитель, второй управлял 28-летний мужчина. От удара «Мазду» отбросило на тротуар, где в этот момент находились люди. Травмы получили три пешехода в возрасте 39, 45 и 48 лет, а также 44-летняя пассажирка «Шкоды».

Сейчас на месте происшествия работают наряды ДПС и экстренные службы, обстоятельства аварии выясняются.