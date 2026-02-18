В Петрозаводске иномарку после ДТП выбросило на тротуар, четыре человека пострадали

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, авария произошла с автомобилями Mazda и Skoda. За рулем первой иномарки находился 19-летний водитель, второй управлял 28-летний мужчина. От удара «Мазду» отбросило на тротуар, где в этот момент находились люди. Травмы получили три пешехода в возрасте 39, 45 и 48 лет, а также 44-летняя пассажирка «Шкоды».