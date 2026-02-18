Потайная «касса» в одежде: В аэропорту Кишинева у иностранки изъяли 60 тысяч долларов — деньги были спрятаны в специально вшитых карманах

Таможенники совместно с Пограничной полицией пресекли незаконный вывоз крупной суммы валюты из Молдовы в Армению. 66-летняя иностранка пыталась обмануть контроль, спрятав пачки купюр в специально переделанной одежде.
Подозрительное поведение пассажирки рейса Кишинев — Ереван во время прохождения контроля стало поводом для тщательного личного досмотра. В ходе проверки выяснилось, что женщина заранее подготовилась к перелету: в ее одежде были обнаружены скрытые, специально вшитые карманы, в которых хранились 60 000 долларов США.
Вся незадекларированная валюта была изъята на месте. В данный момент сотрудники Таможенной службы документируют действия 66-летней женщины, а собранные материалы переданы офицерам для установления всех обстоятельств правонарушения.
