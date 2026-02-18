Пропавших в Петербурге сестер нашли во Владимирской области

Поисковики отряда «Лиза Алерт» начали поиск 11-летней и 18-летней сестер из Петербурга 9 февраля по заявке их отца, поиск был распространен на 15 регионов России. В оперативных службах уточняли, что сестры, предположительно, находятся вместе с матерью в секте «Царская империя» в Ульяновской области, эти данные проверяются. Следователи также организовали проверку после сообщения о пропаже матери и двух ее дочерей.