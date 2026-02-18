Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавших в Петербурге сестер нашли во Владимирской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Две сестры из Санкт-Петербурга, которых искали в 15 регионах России, обнаружены вместе с матерью во Владимирской области, им ничего не угрожает, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.

Источник: © РИА Новости

Поисковики отряда «Лиза Алерт» начали поиск 11-летней и 18-летней сестер из Петербурга 9 февраля по заявке их отца, поиск был распространен на 15 регионов России. В оперативных службах уточняли, что сестры, предположительно, находятся вместе с матерью в секте «Царская империя» в Ульяновской области, эти данные проверяются. Следователи также организовали проверку после сообщения о пропаже матери и двух ее дочерей.

«Следователем во взаимодействии с оперативными сотрудниками проведен ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины и двух её дочерей, в результате которых последние были обнаружены во Владимирской области, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.