Пропавших в Петербурге сестер нашли во Владимирской области

Поисковики отряда «Лиза Алерт» начали поиск 11-летней и 18-летней сестер из Петербурга 9 февраля по заявке их отца, поиск был распространен на 15 регионов России. В оперативных службах уточняли, что сестры, предположительно, находятся вместе с матерью в секте «Царская империя» в Ульяновской области, эти данные проверяются. Следователи также организовали проверку после сообщения о пропаже матери и двух ее дочерей.
«Следователем во взаимодействии с оперативными сотрудниками проведен ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины и двух её дочерей, в результате которых последние были обнаружены во Владимирской области, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.