В Гуково пять человек пострадали в ДТП

Как ранее сообщал’Ъ-Ростов«, автобус и бензовоз столкнулись утром 18 февраля на 868 км автодороги М-4 “Дон”. В результате ДТП были госпитализированы четыре человека. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).