В Гуково пять человек пострадали в ДТП

В Гуково в аварии пострадали пять человек. ДТП случилось днем 18 февраля на пересечении улиц Герцена и Карла Маркса, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Источник: Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительным данным, 29-летний водитель Hyundai Accent не уступил дорогу проезжавшей «Ниве». Автомобили столкнулись.

В результате случившегося пострадали четыре человека: оба водителя и три пассажира.

Обстоятельства аварии уточняются.

Как ранее сообщал’Ъ-Ростов«, автобус и бензовоз столкнулись утром 18 февраля на 868 км автодороги М-4 “Дон”. В результате ДТП были госпитализированы четыре человека. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).