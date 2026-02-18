В отношении Павла Губарева возбудили дело о дискредитации ВС РФ

Таганский суд Москвы принял к рассмотрению административный протокол о дискредитации армии, составленный в отношении бывшего «народного губернатора» Донецкой области и участника СВО на Украине в составе народной милиции ДНР Павла Губарева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд зарегистрировал административный протокол в отношении Губарева П. Ю. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ)», — уточнили в суде.
Губарев был известен как один из лидеров ополчения Донбасса. Его избрали «народным губернатором» в ходе митинга в Донецке, но в сформированном позже правительстве ДНР он не получил назначения на должность. В 2023 году Губарева задержали у здания Мещанского суда Москвы.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2016 партию Губарева сняли с выборов из-за того, что она не провела учредительную конференцию.