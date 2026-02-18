В отношении Павла Губарева возбудили дело о дискредитации ВС РФ

Губарев был известен как один из лидеров ополчения Донбасса. Его избрали «народным губернатором» в ходе митинга в Донецке, но в сформированном позже правительстве ДНР он не получил назначения на должность. В 2023 году Губарева задержали у здания Мещанского суда Москвы.