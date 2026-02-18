Правоохранительные органы Молдовы и Румынии ликвидировали сеть колл-центров: Мошенники обманули своих жертв на миллион леев

Агентство по возврату имущества, добытого преступным путем, сообщило об идентификации активов и банковских счетов фигурантов на общую сумму более девяти миллионов леев для их последующего ареста. Согласно официальным данным, на текущем этапе по делу проходят 26 обвиняемых, двое из которых находятся под стражей. В полиции заявляют, что в случае доказательства вины в суде лицам, причастным к данной схеме, грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 8 до 15 лет.