Правоохранительные органы Молдовы и Румынии ликвидировали сеть колл-центров: Мошенники обманули своих жертв на миллион леев

Национальный инспекторат расследований совместно с прокуратурой Яловен сообщил о проведении совместной операции под эгидой Европола и Евроюста по пресечению деятельности преступной группировки. Согласно версии следствия, задержанные организовали схему хищения средств граждан Румынии через фиктивные инвестиционные платформы. По данным правоохранителей, деятельность группы велась с июля 2025 года, а сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превысила один миллион леев.
«Подозреваемые вводили граждан в заблуждение, обещая значительную прибыль от вложений в криптовалюты, и убеждали их устанавливать приложения для удаленного доступа, что позволяло организаторам получать полный контроль над банковскими счетами жертв», — говорится в официальном сообщении Генерального инспектората полиции.
Как утверждают следователи, преступная группа имела четкую иерархию, включая операторов, менеджеров и координаторов из числа граждан Молдовы, Украины, Турции и Румынии. По информации прокуратуры, похищенные средства распределялись через сеть криптовалютных кошельков с использованием многократных конвертаций для сокрытия финансовых следов.
В ходе обысков, проведенных 17 февраля 2026 года при участии бойцов батальона специального назначения «Fulger», правоохранители изъяли автомобили класса люкс, наличность в различных валютах и компьютерную технику.
Агентство по возврату имущества, добытого преступным путем, сообщило об идентификации активов и банковских счетов фигурантов на общую сумму более девяти миллионов леев для их последующего ареста. Согласно официальным данным, на текущем этапе по делу проходят 26 обвиняемых, двое из которых находятся под стражей. В полиции заявляют, что в случае доказательства вины в суде лицам, причастным к данной схеме, грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 8 до 15 лет.
