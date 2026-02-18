Правоохранители задержали замглавы Новороссийска Романа Карагодина

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы Новороссийска и руководителя управления строительства Романа Карагодина. Об этом сообщает ТАСС.
«Задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.
Подробности и причины задержания чиновника пока не приводятся.
16 февраля также стало известно о задержании министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова. Следствие подозревает чиновника в превышении должностных полномочий при проведении государственных закупок.
Ранее KP.RU сообщал, что председатель комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Денис Толстых был задержан по подозрению в превышении полномочий. Согласно заявлению Следственного комитета РФ, чиновник был задержан при попытке покинуть город в аэропорту «Пулково».