Правоохранители задержали замглавы Новороссийска Романа Карагодина

Ранее KP.RU сообщал, что председатель комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Денис Толстых был задержан по подозрению в превышении полномочий. Согласно заявлению Следственного комитета РФ, чиновник был задержан при попытке покинуть город в аэропорту «Пулково».