Задержан замглавы Новороссийска Роман Карагодин

Правоохранители задержали заместителя мэра Новороссийска, главу городского управления строительства Романа Карагодина. Известно, что несколько дней назад он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в среду, 18 февраля, сообщил ТАСС.
— Задержан сотрудниками управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю, — говорится в материале.
Недавно главу Министерства ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова арестовали по обвинению в превышении полномочий. Он мог продвигать на торгах определенные компании и помочь им заработать более 200 миллионов рублей. Чиновник возглавляет министерство шестой год. Он отвечал за ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов после столкновения танкеров. Чем еще известен Штриков — в материале «Вечерней Москвы».
В 2025 году на Кубани стали массово задерживать чиновников. К примеру, в сентябре 2025 года арестовали бывшего вице-губернатора Краснодарского края — Александра Власова, обвиняемого в хищениях. А уже в январе 2026 года задержали министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева и экс-замгубернатора Краснодарского края Анну Минькову.
В ноябре прошлого года Госдума сняла неприкосновенность с депутата Анатолия Вороновского, который обвиняется во взятках. В конце декабря Басманный суд продлил арест Вороновскому на три месяца.