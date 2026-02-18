Задержан замглавы Новороссийска Роман Карагодин

Недавно главу Министерства ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова арестовали по обвинению в превышении полномочий. Он мог продвигать на торгах определенные компании и помочь им заработать более 200 миллионов рублей. Чиновник возглавляет министерство шестой год. Он отвечал за ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов после столкновения танкеров. Чем еще известен Штриков — в материале «Вечерней Москвы».