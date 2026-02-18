Россиянин попытался вывезти монеты Германской империи на миллион рублей

5 сентября 2025 года Федеральная таможенная служба России сообщила о задержании иностранца, который пытался вывезти в Китай 34 килограмма золотых слитков стоимостью около 267 миллионов рублей. Факт контрабанды выявили на Дальнем Востоке в пункте пропуска «Благовещенск» при досмотре грузовой фуры, которая ехала в город Хэйхэ.