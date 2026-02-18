Россиянин попытался вывезти монеты Германской империи на миллион рублей

В Смоленской области мужчина попытался незаконно вывезти из страны 144 ценные монеты Германской империи общей стоимостью более миллиона рублей, спрятав их в багажнике автомобиля. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
— Монеты по результатам проведенной экспертизы признаны культурной ценностью общей стоимостью свыше миллиона рублей. В настоящее время по уголовному делу таможенным органом проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — говорится в сообщении.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении на контрабанду. Расследование находится на контроле Смоленской транспортной прокуратуры, передает сайт ведомства.
5 сентября 2025 года Федеральная таможенная служба России сообщила о задержании иностранца, который пытался вывезти в Китай 34 килограмма золотых слитков стоимостью около 267 миллионов рублей. Факт контрабанды выявили на Дальнем Востоке в пункте пропуска «Благовещенск» при досмотре грузовой фуры, которая ехала в город Хэйхэ.