Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО за 6 часов сбила 120 украинских БПЛА над шестью регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников самолётного типа. Как сообщили в Минобороны России, в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 120 украинских БПЛА.

Источник: Life.ru

Больше всего дронов — 81 — было сбито над территорией Брянской области. 22 беспилотника ликвидированы в небе над Смоленской областью, по 5 — над Курской и Новгородской областями, по 2 — над Тверской, Калужской областями и Московским регионом. Ещё один беспилотник уничтожен над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь выдалась жаркой для российских систем ПВО: военные отчитались об уничтожении 43 украинских дронов в небе над регионами и Чёрным морем. Больше всего досталось Брянщине — там рухнул 21 беспилотник. По шесть штук сбили над Белгородчиной и Крымом, пять — над Курской областью. Ещё по два подавили в небе Ростовской области и Чувашии, и один утопили в акватории Чёрного моря.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше