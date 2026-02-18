ПВО за 6 часов сбила 120 украинских БПЛА над шестью регионами РФ

Больше всего дронов — 81 — было сбито над территорией Брянской области. 22 беспилотника ликвидированы в небе над Смоленской областью, по 5 — над Курской и Новгородской областями, по 2 — над Тверской, Калужской областями и Московским регионом. Ещё один беспилотник уничтожен над Белгородской областью.
Ранее сообщалось, что минувшая ночь выдалась жаркой для российских систем ПВО: военные отчитались об уничтожении 43 украинских дронов в небе над регионами и Чёрным морем. Больше всего досталось Брянщине — там рухнул 21 беспилотник. По шесть штук сбили над Белгородчиной и Крымом, пять — над Курской областью. Ещё по два подавили в небе Ростовской области и Чувашии, и один утопили в акватории Чёрного моря.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.