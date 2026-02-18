Тайны «Царской империи»: где нашли исчезнувших в Петербурге сестер и мать

В Санкт-Петербурге 9 февраля пропали две сестры 11 и 18 лет. Старшая должна была проводить младшую на учебу, однако в учебном заведении они не появились и перестали выходить на связь.
18 февраля девушек нашли, оказалось, что все это время они вместе с матерью находятся в религиозной общине.
Как пропали две сестры из Питера.
11-летняя Ирина и 18-летняя Марина пропали в Санкт-Петербурге 9 февраля. В день исчезновения отец девочек покинул дом в 07:00, отправившись на работу. Старшая сестра помогла младшей собраться в школу и, согласно записям камер видеонаблюдения, в 08:20 они вышли из квартиры. На углу улицы сестры встретились с родной матерью.
Отмечалось, что в тот день дети так и не появились в учебном заведении и перестали выходить на связь.
В связи с данными обстоятельствами председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации об их исчезновении.
18 февраля стало известно, что пропавшие в Санкт-Петербурге сестры обнаружены во Владимирской области. В Следственном комитете РФ сообщили, что пропавшие сестры найдены вместе с матерью на территории Владимирской области. По данным ведомства, на текущий момент жизни и здоровью девушек ничего не угрожает.
В какой семье росли пропавшие в Питере девочки.
Одноклассники Ирины охарактеризовали ее как прилежную ученицу. По словам сверстников, девочка является хорошисткой и обучается с интересом.
Ученики отметили, что круг общения школьницы был ограниченным, а подробностями семейной жизни она не делилась. Окружающие не были осведомлены даже о наличии у нее старшей сестры.
Девочки проживали с отцом, а их бабушка рассказала о ситуации из-за которой в семье возник конфликт. По ее словам, более года назад мать вовлекла девочек в деятельность организации «Русская православная церковь — Царская империя», имеющей признаки секты. Родственница утверждает, что под влиянием матери сестры стали сторонницами идеологии данного объединения. Именно после этого случая отец девочек вывез их в Санкт-Петербург и направил к психологу.
Однако 9 февраля девочки вновь оказались рядом с матерью. Отец Ирины и Марины инициировал поиски после того, как девочки перестали выходить на связь. В настоящий момент в суде рассматривается вопрос о лишении женщины родительских прав.
Что известно о секте, в которую попали девочки.
После появления информации об исчезновении девочек старшая из сестер опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что они вместе с матерью находятся в религиозной общине и не намерены возвращаться домой.
Было установлено, что речь идет о секте «Русская православная церковь — Царская империя». Профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сектовед Александр Дворкин рассказал, что данная секта основана Леонидом Власовым, который ранее был дважды судим по тяжким преступлениям. Во время отбывания наказания он познакомился с представителями православных сект, изучил их лексику и термины и после выхода основал собственную общину. Дворкин добавил, что Власов называл себя «пророком Ильей», вторично явившимся на Землю.
Кроме того, по словам Дворкина, Власов, называющий себя также «патриархом, царем Зосимой», назначил «конец света» на 2027 год.
«Он заявил, что времени остается мало, нужно продавать все имущество, потому что главное — пережить конец света, остаться в живых и спастись. Для этого необходимо переезжать туда, куда он укажет, или его помощники. Адепты переселяются в заброшенные деревни, полуразрушенные избы. Кроме того, они должны активно заниматься вербовкой новых людей, вовлекать их в секту, потому что последние времена: кто не успел — тот опоздал», — сказал Дворкин.
Он подчеркнул, что проповеди Власова носят жесткий и агрессивный характер. По его словам, суду не составит труда доказать наличие экстремизма в действиях организации, поскольку в ней проявляется крайне человеконенавистническое отношение к отдельным людям и группам по национальному, социальному, религиозному и другим признакам. Несмотря на то что сам Власов находится под следствием, секта продолжает функционировать через среднее звено руководителей, остающихся на свободе.
«Они накручивают людей, продолжаются очень агрессивные проповеди, в том числе в социальных сетях», — отметил Дворкин.
По его словам, в секте соблюдаются строгие диеты и проводятся длительные бдения, оказывающие влияние на психику детей.
«Для детской психики недосып особенно вреден. Кроме того, не исключается возможность сексуального насилия, которое в подобных группах иногда происходит с малолетними», — отметил он.
Эксперт добавил, что девочек вовлекают в деятельность секты для пропаганды и привлечения новых участников в общину.