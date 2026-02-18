Тайны «Царской империи»: где нашли исчезнувших в Петербурге сестер и мать

«Он заявил, что времени остается мало, нужно продавать все имущество, потому что главное — пережить конец света, остаться в живых и спастись. Для этого необходимо переезжать туда, куда он укажет, или его помощники. Адепты переселяются в заброшенные деревни, полуразрушенные избы. Кроме того, они должны активно заниматься вербовкой новых людей, вовлекать их в секту, потому что последние времена: кто не успел — тот опоздал», — сказал Дворкин.