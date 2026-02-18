Ричмонд
На Кубани локализовали возгорание на Ильском НПЗ после атаки ВСУ

КРАСНОДАР, 18 февраля. /ТАСС/. Возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае, которое произошло в результате атаки Вооруженных сил Украины, локализовано на площади 700 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

«Спасатели локализовали возгорание на Ильском НПЗ в Северском районе. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 18 февраля в 19:57 [мск] огонь локализован на площади 700 кв. метров», — говорится в сообщении.

В ликвидации участвуют 125 человек и 34 единицы техники, уточнили в оперштабе.

В ночь на 17 февраля системы ПВО в Краснодарском крае пресекли массированную атаку БПЛА. В результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. Пострадавших нет, повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Обломки беспилотников обнаружены в разных частях Краснодара, в том числе рядом со стадионом городского футбольного клуба. Кроме того, БПЛА атаковали Сочи, Геленджик, Крымск и другие районы Краснодарского края.

