На Кубани локализовали возгорание на Ильском НПЗ после атаки ВСУ

В ликвидации участвуют 125 человек и 34 единицы техники, уточнили в оперштабе.
В ночь на 17 февраля системы ПВО в Краснодарском крае пресекли массированную атаку БПЛА. В результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. Пострадавших нет, повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Обломки беспилотников обнаружены в разных частях Краснодара, в том числе рядом со стадионом городского футбольного клуба. Кроме того, БПЛА атаковали Сочи, Геленджик, Крымск и другие районы Краснодарского края.