В Петрозаводске машина влетела в толпу пешеходов, есть пострадавшие

Ранее в Ярославле утро на улице Промышленной началось с кошмара: пешехода сбили поочерёдно три автомобиля. Как доложили в региональном УМВД, первым мужчину 1964 года рождения зацепил Volkswagen — удар оказался такой силы, что его выкинуло на встречную полосу, где по нему проехались ещё две машины. От тяжёлых травм несчастный скончался ещё до приезда скорой. Сейчас гаишники выясняют, почему водитель иномарки не затормозил, и перепроверяют показания всех фигурантов жуткой аварии.