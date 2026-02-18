В Петрозаводске машина влетела в толпу пешеходов, есть пострадавшие

Авария случилась на перекрёстке улиц Правды и Невского. По предварительным данным, 28-летний водитель белой «Шкоды» не уступил дорогу и столкнулся с тёмно-синей «Маздой», которая двигалась справа. От удара «Мазду» выбросило на тротуар, где в этот момент находились люди.
В результате серьёзные травмы получили три женщины-пешехода в возрасте 39, 45 и 48 лет. Кроме того, медицинская помощь потребовалась 44-летней пассажирке «Шкоды». Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в Ярославле утро на улице Промышленной началось с кошмара: пешехода сбили поочерёдно три автомобиля. Как доложили в региональном УМВД, первым мужчину 1964 года рождения зацепил Volkswagen — удар оказался такой силы, что его выкинуло на встречную полосу, где по нему проехались ещё две машины. От тяжёлых травм несчастный скончался ещё до приезда скорой. Сейчас гаишники выясняют, почему водитель иномарки не затормозил, и перепроверяют показания всех фигурантов жуткой аварии.
