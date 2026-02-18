Гладков сообщил о новой массированной атаке на Белгород

За последнее время Белгород и Белгородская область регулярно подвергаются обстрелам. Так, минувшей ночью ВСУ выпустили по Белгороду и населенным пунктам Белгородского округа 12 ракет. Ранее об обстреле региона Гладков сообщал вечером 15 февраля. По его словам, энергообъекты получили серьезные повреждения. Во время атаки пострадал мужчина в селе Никольское Белгородского округа — по автомобилю, в котором тот находился, ударил дрон. Пострадавшего госпитализировали с минно-взрывной травмой и баротравмой.