В Индии леопард и львица разорвали женщину и ранили 5-летнюю девочку

Всё произошло в окрестностях Амрели в течение одного дня. Сначала львица набросилась на женщину Манджу Соланки, которая просто поливала манговые деревья в саду. Случайные очевидцы трагедии поспешили на помощь. Но раны оказались очень тяжёлыми, и пострадавшая скончалась. Тогда же в деревне Питхваджал леопард атаковал пятилетнюю девочку. Она гуляла по полю вместе со своим отцом. Животное укусило малышку в шею. Девочку госпитализировали.
Агрессивную львицу уже удалось отловить, а вот леопарда до сих пор ищут. Местных жителей просят быть внимательными, не ходить по глухим и заброшенным местам и не дразнить животных, если те появятся.
Ранее в Махачкале прохожий столкнулся со львом на улице, когда шёл в магазин. Мужчина решил поиграть с хищником, но тот набросился на него. Пострадавший отделался небольшими царапинами, успев убежать.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.