В Индии леопард и львица разорвали женщину и ранили 5-летнюю девочку

Всё произошло в окрестностях Амрели в течение одного дня. Сначала львица набросилась на женщину Манджу Соланки, которая просто поливала манговые деревья в саду. Случайные очевидцы трагедии поспешили на помощь. Но раны оказались очень тяжёлыми, и пострадавшая скончалась. Тогда же в деревне Питхваджал леопард атаковал пятилетнюю девочку. Она гуляла по полю вместе со своим отцом. Животное укусило малышку в шею. Девочку госпитализировали.